Mersin'de kar keyfi (2)



AŞKAN KOCAMAZ, ÖĞRENCİLERLE KARTOPU OYNADI



Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, Yenişehir Eyüp Aygar Fen Lisesi bahçesine getirilen kar ile kartopu oynayan öğrencilerle bir araya geldi. Okul bahçesine dökülen kar ile eğlenceli dakikalar yaşayan öğrenciler, kartopu oynayarak gönüllerince eğlendi. Başkan Kocamaz, okul bahçelerinde ilk defa kar görmenin ve kartopu oynamanın sevincini yaşayan öğrenciler ile kartopu oyunu sonrası bir araya gelerek fotoğraf çektirdi. Hüseyin Polat Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi'nde eğitim gören zihinsel engelli öğrenciler için de kamyonlarla kar getirilerek, engelli öğrencilerin kartopu oynama hayali gerçeğe dönüştürüldü.



Büyükşehir Belediyesi ayrıca, merkez genelinde Yahya Akel Fen, Akdeniz 75.Yıl Fen Lisesi, Yenişehir Piri Reis İlkokulu ve Akdeniz Özel Eğitim Uygulama Merkezi'ne kamyonlarla kar götürerek öğrencilere kar keyfi yaşattı.