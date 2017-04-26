Mersin'de Kadınlara 1 Mayıs Çağrısı

Mersin'de, referandum sürecinde Hayır çalışması yapan Kadın Platformu üyeleri, mücadelenin devam için kadınlara 1 Mayıs çağrısı yaptı.



Sağlık ve Sosyal Hizmet Enmekçileri Sendikası (SES) hizmet binasında buluşan kadınlar, referandumun sonucunun geçersiz olduğu vurgusunu yaptı. Kadınlar adına açıklama yapan SES Şube Eş Başkanı Özge Göncü, tüm sürecin hukuksuz ilerlediğini ifade ederek, mühürsüz pusulaların keyfi şekilde kabul edildiğini söyledi. 1 Mayıs'ta alanlara çıkmaya çağrı yapan Göncü, "Deklare ediyoruz ki bu seçimin sonucu geçersizdir, biz bitti demeden bitmeyecek. 'Hayır, daha bitmedi, yeni başlıyor' demek için tüm kadınları 1 Mayıs günü saat 16.00'da Cumhuriyet Alanı'na davet ediyoruz. Biz kadınlar bulunduğu her alanda hayır dememizin gerekçelerini ve bu seçimin geçersizliğini anlatacağız ve çalınmaya çalışılan geleceğimize sahip çıkacağız" diye konuştu.