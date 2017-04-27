Mersin'de Kaçak Sigara Operasyonu

Mersin'de ticari araçta 7 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi.



Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Doğu Anadolu'dan getirilen kaçak sigaraların Erdemli ve Silifke ilçelerine sevk edileceği bilgisini alan Kaçakçılık Suçları Büro Amirliği ekipleri, Tarsus-Adana-Gazintep (TAG) Otoyolu Çeşmeli mevkisinde önlem aldı.



Ekipler, şüphelendikleri ticari bir araçta yaptıkları aramada 7 bin 500 paket kaçak sigara buldu.



Gözaltına alınan araçtaki Suriye uyruklu 2 kişi, emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.