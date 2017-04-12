Mersin'de Kaçak Sigara Operasyonu

Mersin'de bir tır garajındaki araçlarda yapılan aramada, 40 bin 600 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.



Edinilen bilgiye göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü Kaçakçılık Suçları Büro Amirliği ekipleri, Özgürlük Mahallesi'ndeki tır garajındaki bir tırdan park halindeki bir minibüse yükleme yapıldığı yönünde bilgi aldı. İhbar üzerine söz konusu adrese düzenlenen operasyonda, tır ve minibüste 30 bin 500 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı. M.U. ve T.U. adlı iki şahıs çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.



Ekiplerin bir gün sonra aynı bölgede düzenlediği bir başka operasyonda ise minibüse gizlenmiş halde 10 bin 100 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Suriye uyruklu Mohammad Fıras S. gözaltına alındı.



Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi. - MERSİN