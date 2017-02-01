Tarsus ilçesinde jandarma ekipleri, bin 120 paket kaçak sigara ele geçirdi.
Alınan bilgiye göre, Akgedik Mahallesi'nde devriye gezen İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, hareketlerinden şüphelendikleri M.D'yi yolda yürürken durdurdu.
M.D'nin elindeki poşeti arayan ekipler, değişik markalarda bin 120 paket kaçak sigara ele geçirdi.
M.D. gözaltına alındı.
Mersin'de Kaçak Sigara Operasyonu
Tarsus ilçesinde jandarma ekipleri, bin 120 paket kaçak sigara ele geçirdi.
Tarsus ilçesinde jandarma ekipleri, bin 120 paket kaçak sigara ele geçirdi.