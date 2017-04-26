Mersin'de Kaçak İçki Operasyonu

Mersin'in merkez Mezitli ilçesinde bir şahıs, evinde bol miktarda kaçak içki ile birlikte yakalandı.



Mersin Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, bir istihbaratı değerlendiren Yenişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, merkez Mezitli ilçesinde yaşayan A.K. adlı şahsın evine operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada 48 şişe çeşitli markalarda içki, 27 adet boş içki şişesi, 13 adet içki kutusu ile 1 adet 5 litrelik ve 4 adet 20 litrelik bidon ele geçirilirken, 1 şüpheli gözaltına alındı. - MERSİN