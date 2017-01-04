Mersin'de Hırsızlık Operasyonu

Mersin'de yüksek kesimlerde bulunan yaylalardaki 22 evden hırsızlık yaptığı ileri sürülen 4 şüpheli, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.



Merkez Toroslar ilçesinin yüksek rakımdaki mahallelerinden Gözne, Soğucak, Bekiralanı, Aladağ ve Darısekisi'deki yayla evlerinin, kış mevsimi dolayısıyla boş olmasını fırsat bilen zanlılar, 22 ayrı konuta girdi.



Zanlılar, evlerden televizyon, buzdolabı, fırın, klima, koltuk takımı ile mutfak eşyaları çaldı.



Vatandaşların ihbarı üzerine İl Jandarma Komutanlığı ile Toroslar İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, zanlıların yakalanması için özel ekip kurdu.



Evlerde ve bölgede uzun süre inceleme yaparak, zanlıların izini süren özel ekip, 7 kişinin ismine ulaştı.



Operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden A.O. çıkarıldığı mahkemede tutuklanırken, R.K ve M.Ş.O. adli kontrol şartıyla, Y.Z.T ise savcılık tarafından serbest bırakıldı.



Şüphelilerden M.S, M.O. ve B.G'nin ise arandığı öğrenildi.



Yapılan aramalarda bulunan 10 mağdur aileye ait 61 parça ev eşyası sahiplerine teslim edildi.