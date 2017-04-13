Mersin'de Hayvan Hırsızlığı Operasyonları

Mersin değişik zamanlarda çalınan 926 büyük ve küçükbaş hayvan hırsızlığıyla ilgili gözaltına alınan 22 şüpheliden, 7'si tutuklandı.



İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Mersin'de değişik zamanlarda çalınan 926 büyük ve küçükbaş hayvan hırsızlığının aydınlatılması için jandarma tarafından özel bir ekip kuruldu.



Ekibin çalışmaları sonucunda farklı tarihlerde yapılan ara operasyonlarda hırsızlık olaylarında kullanıldığı tespit edilen 1 kamyon, 1 kamyonet, 1 otomobil ile 4 şüpheli gözaltına alındı.



Devam eden çalışmalarda Mezitli ilçesi Doğlu Mahallesi'nden çalınan 47 küçükbaş hayvanla 4 şüpheli gözaltına alınırken olayda kullanılan araca ise el konuldu.



Şüpheliler sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.



Olayların organize yapıldığının tespit edilmesi üzerine, soruşturmaya derinlik veren ekipler, suça karıştığı tespit edilen Mersin'de 5, Adana'da 10 olmak üzere 15 şüphelinin yakalanması için eş zamanlı operasyon düzenledi.



Operasyonda, 14 zanlı gözaltına alınırken, 1 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.



Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklanırken, 8'i adli kontrol şartıyla, 3'ü de tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.



Operasyonlarda jandarma bölgesinde 11, polis bölgesinde 5 faili meçhul olay da aydınlatıldı.