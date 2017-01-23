Mersin'de Hastanede İhmal İddiası

Mersin'in Tarsus ilçesindeki devlet hastanesine başvuran hamile bir kadına yapılan tedavide ihmal olduğu iddiası üzerine inceleme başlatıldı.



Alınan bilgiye göre, 8 aylık hamile Remziye Coşkun (22), 11 Ocak'ta gece saatlerinde Tarsus Devlet Hastanesine mide ağrısı şikayetiyle başvurdu. Hastanede gerekli kontrol ve tedavisi yapılan Coşkun, daha sonra taburcu edildi.



Sabah saatlerinde yeniden hastaneye gelen Coşkun, detaylı tetkik ve tedavi amaçlı hastaneye yatırıldı. Coşkun bir süre sonra durumunun ağırlaşması üzerine sezaryenle sağlıklı bir kız bebek dünyaya getirdi.



Coşkun, durumunun daha da ağırlaşması üzerine ambulansla sevk edildiği Mersin Üniversitesi (MEÜ) Tıp Fakültesi Hastanesinde yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı.



Bu arada Coşkun'un eşi Cafer Coşkun, acil servis doktorlarının zamanında gerekli müdahaleyi yapmadıklarını iddia ederek suç duyurusunda bulundu.



Yetkililer de iddialar üzerine inceleme başlattıklarını bildirdi.