Mersin'de Gerginliğin Yaşandığı Mahalledeki Suriyeliler Tahliye Edildi

Mersin'de dün gece alacak verecek meselesi yüzünden yaşanan gerginliğin ardından Adanalıoğlu Mahallesi'ndeki Suriyeliler tahliye edildi.



Ülkelerindeki iç savaştan kaçarak merkez Akdeniz ilçesi Adanalıoğlu Mahallesi'ne yerleşen ve burada tarım işçisi olarak çalışan Suriyeli göçmenler ile bölge halkı arasında dün gece alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıkmış, 1 Suriyeli göçmenin yaralandığı olayların büyümesi üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edilmişti.



Akdeniz Kaymakamı Hamdi Bilge Aktaş ile İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne'nin girişimleriyle yatıştırılan olayların ardından bölgedeki Suriyelilerin bazıları gece yarısı tahliye edilirken, tahliye işlemlerine bugün de devam edildi. Polisin gözetiminde yürütülen tahliye işlemlerinde bölgede yaşayan yaklaşık bin civarındaki Suriyeli çadırlarını sökerken, eşyalarını da getirilen kamyonlara yükledi. Mersin Büyükşehir Belediyesi de mülteciler için yemek dağıttı.



Güvenlik nedeniyle tahliye edilen Suriyelilerin nereye götürüldüğü ise açıklanmadı. - MERSİN