Mersin'de Gece Yağan Sağanak Yağış Etkili Oldu

Mersin'de gece yağan sağanak yağış etkili olurken, Büyükşehir Belediyesi Afet ve Acil Durum Koordinasyon Merkezi ekipleri, sabaha kadar görev yaparak olası su baskınlarının yaşanmaması için çalışma yaptı.



Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden Mersin ve çevresi için yapılan şiddetli yağış uyarısının ardından gece saatlerinde şiddetini arttıran yağış, kent merkezini etkisi altına aldı. Metrekareye 76 kilogram yağışın düştüğü kentte, bazı yollar ve bölgeler yağıştan olumsuz etkilenirken, Mersin Büyükşehir Belediyesi Afet ve Acil Durum Koordinasyon Merkezi (AKOM) koordinesindeki ekipler, gece boyunca görev yaptı.



Özellikle gece 02.00 ile 04.30 saatleri arasında yoğun yağışın etkili olduğu bölgelere ekiplerini sevk eden AKOM, 318 personel, kepçe, vidanjör, kamyonet, arazöz, ambulans, itfaiye ve pikaptan oluşan 92 araç ve 81 motopomp ile meydana gelen su birikintilerine gece boyunca müdahale etti.



Kent genelinde gece boyu yürütülen çalışmalar ile problem yaşanan bölgelerde hayat kısa sürede normal seyrine döndü.



Mersin Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, Büyükşehir Belediyesi'nin her türlü olumsuz durumda vatandaşın mağduriyet yaşamaması için bütün personel, araç ve gereçle müdahalelerde bulunarak olası taşkınların önlendiği, kent genelinde devam etmesi beklenen yağış ortadan kalkıncaya kadar da alarm durumunun devam edeceği bildirildi. - MERSİN