Mersin'de fırtına etkili oldu

Saatteki hızı zaman zaman 100 kilometreyi bulan fırtına dolayısıyla kentteki 23 Nisan kutlamaları ileri bir tarihe ertelendi



MERSİN - Mersin'de saatteki hızı zaman zaman 100 kilometreyi bulan fırtına hayatı olumsuz etkilerken, fırtına nedeniyle kentteki tüm 23 Nisan etkinlikleri ileri bir tarihe ertelendi.

Bugün sabah saatlerinden itibaren güney batı yönünden esmeye başlayan fırtına, öğle saatlerine doğru şiddetini arttırarak devam etti. Fırtına dolayısıyla balıkçılar denize açılmayarak limanda kalmayı tercih ederken, vatandaşlar da zorunlu olmadıkça dışarıya çıkmadı. Kentte hayatı olumsuz etkileyen fırtına, 23 Nisan etkinliklerinin de ileri bir tarihe alınmasına neden oldu.

Fırtına dolayısıyla yazılı açıklama yapan Mersin Valiliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Doğu Akdeniz Bölgesi için yaptığı fırtına uyarısını hatırlatarak, etkinliklerin ileri bir tarihe ertelendiğini duyurdu. Valilikten yapılan açıklamada, fırtınanın hızının zaman zaman 100 kilometreyi aşacağı, tüm vatandaşların yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği yönünde uyarı yapıldığı anımsatılarak, "Bu sebeple yarın kutlanacak olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında ilimizde düzenlenecek olan tören ve gösteriler, çelenk koyma töreni hariç herhangi bir müessif olaya sebebiyet verilmemesi için ileriki bir tarihe ertelenmiştir" denildi.