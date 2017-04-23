Mersin'de Fırtına Can Aldı (4)

VALİLİK FIRTINANIN BİLANÇOSUNU AÇIKLADI



Mersin Valiliği, saatteki hızı yer yer 100 kilometreyi bulan fırtınanın bilançosunu açıkladı. Yapılan yazılı açıklamada, İl Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezinde, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Büyükşehir Belediyesi, İl Emniyet Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığı, İl Jandarma Komutanlığı ve Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş. yetkililerinin katılımıyla Kriz Masası oluşturulduğu belirtildi.



Biri ölümle sonuçlanan toplam 45 vakanın yaşandığı bilgisi verilen açıklamada, Bağlarbaşı Mahallesinde üzerine ağaç devrilen 28 yaşındaki Meryem Toprak'ın yaşamını yitirdiği belirtildi. Ağaç devrilmeleri, ev, işyeri ve araçlarda yaşanan hasarlar ile elektrik kablolarında meydana gelen kopmalara ilgili birimler tarafından anında müdahale edildiği belirtilerek şöyle denildi:



Açıklamanın devamında ise şunlar kaydedildi. "Büyükşehir Belediyesi 101 araç 215 personel, İl Emniyet Müdürlüğü 15 araç, 30 personel, TEDAŞ İl Müdürlüğü 44 araç 117 personel ile meydana gelen olaylara müdahale etmekte; Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığı 1 adet Arama-Kurtarma Gemisi, 3 adet karakol botu, 1 dalgıç timi ve karada kurtarma ekibiyle, İl Jandarma Komutanlığı ise 23 araç 61 personel ile hazırda beklemektedir. Valiliğimiz İl Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi, 112 Acil Çağrı Merkezine ulaşan çağrılar doğrultusunda gerekli çalışmaları yapmaya devam etmektedir."