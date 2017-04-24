Mersin'de Fırtına Can Aldı (2)

GELİNLİĞİ İLE UĞURLANDI



Mersin'de, ailesine ait tarlada işçilerle kahvaltı yaptığı sırada fırtına yüzünden devrilen ağacın altında kalarak hayatını kaybeden Meryem Toprak, tabutuna serilen gelinlikle son yolculuğuna uğurlandı.



Tarsus Devlet Hastanesi'nden alınan Toprak'ın cenazesi, Tarsus Şehir Mezarlığı'na getirildi. Yakınları, evlenmeden yaşamını yitirdiği için tabuta gelinlik serdi. Hüznün hakim olduğu cenaze töreninde birbirlerinin destekleri ile ayakta duran Toprak'ın yakınları, ağıtlar yakıp gözyaşı döktü. Meryem Toprak'ın cenazesi, gözyaşları içinde toprağa verildi.



Tolunay DUMAN/TARSUS (Mersin),