Mersin'de Fırtına

- Fırtına Oluşan dalgalar MERSİN - Mersin'de etkili olan fırtına hayatı olumsuz etkiledi.

- Fırtına
Oluşan dalgalar MERSİN - Mersin'de etkili olan fırtına hayatı olumsuz etkiledi.

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Dalgalar, Fırtına, Mersin