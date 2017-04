Mersin'de Fetö Şüphelisi 23 Kişi Hakkında Yakalama Kararı Çıkarıldı

Mersin'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 'emniyet personelinden sorumlu mahrem yapılanması' içerisinde yer aldıkları tespit edilen 23 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.



Mersin Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, terör örgütünün emniyet personelinden sorumlu muharrem yapılanması içerisinde yer aldıkları tespit edilen A.Ç., Ö.Y., S.K., A.G., Ş.S., A.M., İ.U., H.E., H.A., A.S., H.T., İ.D., A.K., H.Ç., H.C., E.Ç., H.D., A.Ş., İ.Y., K.T., S.P., Y.B. ve M.S. haklarında göz altı, arama ve el koyma kararı verildi.



Şüphelilerden Ş.S. ve İ.D. gözaltına alınırken, diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi. - MERSİN