Mersin'de Fetö/pyd Operasyonu

Mersin'in Tarsus ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 9 kişi gözaltına alındı.



Tarsus Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'ye yönelik yapılan çalışmalar kapsamında Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, aralarında eğitimcilerin de bulunduğu 9 şüpheliyi gözaltına aldı. Zanlıların, örgütün haberleşme programı "Bylock"u kullandığı ileri sürüldü.



Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, daha sonra ifadeleri alınmak üzere Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.