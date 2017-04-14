Mersin'de Fetö/pdy Operasyonu
Mersin'in Tarsus ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında gözaltına alınan jandarma astsubay çavuş tutuklandı.
Mersin'in Tarsus ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında gözaltına alınan jandarma astsubay çavuş tutuklandı.
Tarsus Cumhuriyeti Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Tarsus İlçe Jandarma Komutanlığında görev yapan jandarma astsubay çavuş H.H, Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekiplerince gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.