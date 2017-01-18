Mersin'de Fetö/pdy Operasyonu

Mersin'in Tarsus ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında gözaltına alınan 4 polis tutuklandı.



Tarsus Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturma kapsamında örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock" kullandığı tespit edilen, daha önce açığa alınmış olan 4 polis memuru gözaltına alındı.



Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.