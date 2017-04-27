Mersin'de Fetö/pdy Operasyonu: 22 Gözaltı
Mersin'in Tarsus ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında 22 şüpheli gözaltına alındı.
Mersin'in Tarsus ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında 22 şüpheli gözaltına alındı.
Tarsus Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında daha önce örgüte ait çeşitli kurumlarda öğretmenlik yapan 22 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
Karar üzerine sabaha karşı operasyon düzenleyen Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 22 zanlıyı yakaladı.
Gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.