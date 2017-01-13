Mersin'de Fetö'den Avukatların Yargılanmasına Başlandı

Mersin'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) üye olduğu iddia edilen avukatlara yönelik yürütülen soruşturma kapsamında haklarında dava açılan 13'ü tutuklu, 2'si firari, 3'ü ise adli kontrol şartıyla serbest olan sanıkların yargılanmasına başlandı. İddianamede en az 10'ar yıl hapsi istenen sanıklar, ilk duruşmada üzerilerine atılı suçları kabul etmedi.



Basın mensuplarının ve izleyicilerin alınmadığı dava, Mersin 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Görülen davaya, sanıklar ve avukatları katıldı. Haklarında, "Anayasal düzene karşı suç işlemek amacıyla kurulan silahlı terör örgütüne üye olma" ve "terör örgütüne finans sağlama" suçlarından en az 10'ar yıl hapis cezası istenen sanıklar, üzerilerine atılı suçlamaları kabul etmedi.



Sanık avukatları müvekkillerinin tahliyelerini isterken, mahkeme heyeti, dosya kapsamında işlenen suçların ağırlığı ve mevcut delil durumu göz önüne alındığında tutuklu sanıkların, tutukluluk hallerinin devamına karar vererek, duruşmayı 23 Şubat'a erteledi.



Ayrıca firar eden 2 sanık hakkında da tutuklama kararı çıkarıldığı öğrenildi.



İddianamede sanıkların en az 10'ar yıl hapsi istenmişti



Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu Cumhuriyet Savcısı Talip Akgedik tarafından 18 sanık hakkında hazırlanan 106 sayfalık iddianamede, sanıklar hakkında, "Anayasal düzene karşı suç işlemek amacıyla kurulan silahlı terör örgütüne üye olma" ve "terör örgütüne finans sağlama" suçlarından en az 10'ar yıl hapis cezası istenmiş, FETÖ mensubu bazı avukatların FETÖ'nün kriptolu haberleşme programı "byLock"u "sık kullananlar" anlamı taşıyan 'kırmızı' renk koduyla kullandıkları belirlenmişti.



Örgüte Bank Asya üzerinden bağış



Şüphelilerin, örgütün Mersin'deki derneği olduğu gerekçesiyle Kanun Hükmünde Kararname ile kapatılan 'Ahenk Hukuk Derneği'ne mensup oldukları ve FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in talimatı üzerine örgüte Bank Asya yoluyla bağış yaptıkları bilgisine yer verilen iddianamede, darbe girişiminin ardından bazı sanıkların örgütün hücre evlerindeki toplantılarda tespit edildiği de yer almıştı. Ayrıca, 17-15 Aralık 2013'ten sonra FETÖ/PDY soruşturması kapsamında yargılanan, örgüte yönelik darbe soruşturmasında da hakkında tutuklama kararı çıkarıldıktan sonra firar eden eski Mersin İstihbarat Şube Müdürü Ali İhsan Kaya ve 2. sınıf emniyet müdürüyken meslekten ihraç edilen tutuklu Ali Çengelci gibi isimlerin avukatlıklarını yapan sanıkların, bazı davalarda kullanmak üzere yasa dışı delil üretmek için yine örgüt mensubu polislerle yaptıkları iş birlikleri de iddianamede yer aldı.



Ayrıca iddianamede, Çengelci'nin avukatlığını yapan, tutuklu yargılanan sanıklardan İsmail Çatal'ın, örgütün himmet adı altında bağış ve okul yaptırma taleplerini reddeden iş adamı Mahmut Arslan, damadı avukat Murat Altındere ve ailesini, o dönemde İstihbarat Şube Müdürülüğünde Organize Büro Amirliği yapan firari İlyas Avcı aracılığıyla istihbarat takibine aldırdığı, yasa dışı yolla yapılan takiplerin yanı sıra FETÖ/PDY davasında da müşteki olan Altındere'nin çalışma ofisine FETÖ mensubu polislerce 'gizli kamera' yerleştirilerek, elde edilen özel görüntülerin soruşturma dosyalarında kullanıldığı da yer almıştı. - MERSİN