Mersin'de Ev Yangını

Mersin'de 10 katlı binanın 5. katında çıkan yangın, apartmanın büyük bölümüne zarar verdi.



Merkez Yenişehir ilçesi, Güvenevler Mahallesi 1948 Sokak'taki 10 katlı binanın 5. katındaki N.Ö'ye ait evde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.



Evdeki çocukların yangını fark edip komşularından yardım istemesi üzerine durum itfaiyeye bildirildi. Alevler kısa sürede tüm evi sararken, yangın nedeniyle çıkan yoğun duman nedeniyle üst katlarda bulunan diğer dairelerin dış kısımları da zarar gördü.



Olay yerine gelen Mersin Büyükşehir Beledisi İtfaiye ekipleri, yangını başka dairelere sıçramadan söndürdü. Yangında ev ve eşyalar kullanılamaz hale geldi.



Yangının çıkış nedeni yapılacak araştırma sonrası belirlenecek.