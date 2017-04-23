Mersin'de Etkili Olan Fırtına Hayatı Olumsuz Etkiledi.

MERSİN'de etkili olan fırtına, hayatı olumsuz etkiledi.



Sabah saatlerinde başlayan fırtına nedeniyle kent merkezinde ağaçlar ve tabelalar devrildi. Akdeniz İlçesi Soğuksu caddesi üzerindeki bir otelin tabelası, yere düştü. Apartmanda asılı olan bir tabela, park halindeki aracın üzerine düşerek zarara yol açtı. Saatteki hızı zaman zaman 70 kilometreyi aşan fırtına, yol kenarlarındaki aydınlatma direklerinin de devrilmesine yol açtı.



Kent merkezindeki sahil şeridinde de hayat durma noktasına geldi. Özellikle tatil günleri dolup taşan sahil şeridi fırtına nedeniyle bomboş kaldı. Denizde oluşan dev dalgalar kayalık ve kıyılara vurdu, zabıtalar, gelenleri de uzaklaştırdı. Denizde açıkta bekleyen kuru yük gemileri de fırtınadan etkilenirken, yetkililer olumsuz bir durum yaşanmaması için önlemler aldı.



Mersin Valiliği, dün yaptığı açıklamada fırtına nedeniyle 23 Nisan etkinliklerinin ertelendiğini duyurmuştu. - Mersin