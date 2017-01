Mersin'de "Et Hırsızları" Yakalandı

Mersin'de kasaplardan bin 500 kilogram et çalıp satarak 25 bin 500 lira haksız kazanç elde ettiği ileri sürülen 4 şüpheli yakalandı.



Mersin Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, kent merkezi ile Tarsus ve Erdemli ilçelerindeki kasaplardan et ve et ürünlerinin çalınması üzerine Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri şüphelilerin yakalanması için özel bir ekip oluşturdu.



İş yerlerindeki kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, hırsızlık olayına 4 kişinin karıştığını, şüphelilerin yüzlerini kar maskesiyle gizleyip ellerine eldiven taktığını, kiraladıkları araçların plakalarını söküp hırsızlıkta kullandıklarını tespit etti.



Şüphelilerin tekrar aynı bölgeye gelebileceğini düşünen ekipler, tedbir alarak beklemeye başladı. Gece geç saatlerde Erdemli ilçesi Kargıpınarı Mahallesi'nde bir kasabın kapı kilidini kırarak içeriye 3 şahsın girdiğini, 1 şahsın da araçta beklediğini gören ekipler, operasyon düzenledi.



Şahıslardan 3'ü dükkandaki kesilmiş etleri araca yüklerken jandarma ekiplerinin "Teslim ol" çağrısı üzerine olay yerinden kaçtı. Şüphelilerden biri de iş yerinden ekiplere ateş açarak kaçmaya çalıştı.



Jandarma ekiplerinin ateşe karşılık vermesi üzerine teslim olan şüphelinin üzerinden 1 tabanca ve 6 tabanca fişeği ele geçirildi. Olay sırasında dükkanına gelen ve ayağından yaralanan iş yeri sahibi de hastaneye kaldırıldı.



Kaçan 3 şüpheli olayda kullandıkları 3 araçla Mersin kent merkezinde polis ekiplerince gözaltına alındı. Olaya karışan 4 şüpheliden 1'i sevk edildiği mahkemece tutuklandı, diğer 3 şüphelinin ise işlemleri sürüyor.



Öte yandan yapılan incelemede şüphelilerin Kargıpınarı Mahallesi'nde çeşitli iş yerlerinden değişik günlerde bin 500 kilogram et çalarak Mersin'deki kasaplara sattığı ve 25 bin 500 lira haksız kazanç elde ettiği belirlendi.