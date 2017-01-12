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Mersin'de Engellilerin Hayatı 'Simit Arabam Projesi' ile Değişti

Mersin'de Engellilerin Hayatı 'Simit Arabam Projesi' ile Değişti

Mersin'de Engellilerin Hayatı 'Simit Arabam Projesi' ile Değişti

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Engelli, Mersin
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