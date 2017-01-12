Mersin'de Engellilerin Hayatı 'Simit Arabam Projesi' Ile Değişti

Mersin Büyükşehir Belediyesi ve İŞKUR işbirliği ile hayata geçirilen 'Simit Arabam, Engel Tanımam' projesi ile ekonomik hayata dahil olan engelli bireylerin hayatı değişti.Türkiye'de ilk defa Engelliler Dairesi Başkanlığı'nı kuran ve Engelsiz Mersin için yola çıkan Büyükşehir Belediyesi, dezavantajlı ve engelli bireylerin sosyal hayata adapte olmalarını sağlayacak projeler ile hayatları değiştirmeye devam ediyor. Geçtiğimiz yıl ortopedik engellilere iş imkanı sunmak ve ekonomik hayata dahil olmalarını sağlamak amacıyla özel olarak tasarlanan 12 simit arabası ile başlayan 'Simit Arabam, Engel Tanımam' projesi, 18 simit arabaya ulaştı. Bu proje ile dezavantajlı ve engelli bireyler yalnızca ekonomik hayata katılıp para kazanmakla kalmıyor aynı zamanda toplum içerisinde daha fazla yer alma olanağı buluyor. Proje kapsamında şehrin belirli noktalarında simit ve ayran satarak geçimlerini sağlayan engelli bireyler, iş gücü piyasasına girmekten, çalışır ve üretir durumda olmaktan oldukça memnun olduklarını ifade ediyor.



Proje ile geçirdiği kaza sonrası sağ ayağı dizden aşağısını kaybeden ortopedik engelli Barış Unal (21), simit satmaya başlamadan önce işsiz olduğunu ve evde oturduğunu söyledi. Ailesine katkıda bulunmayı çok istediğini belirten Unal, "İŞKUR'a kayıt yaptırdıktan sonra Büyükşehir Belediyesi'nin böyle bir projesi olduğunu bize ileterek, mülakata tabii tuttu. Mülakattan sonra başvurum kabul edildi. Daha sonra ise işimizle alakalı hijyen ve müşteri ile iletişim kurma konusunda eğitim verildi. Bu eğitimlerden sonra sertifikamızı aldık. 20 Ocak 2015 tarihinde işe başladım" dedi.



Çalışmaya başlamasıyla ailesi ve çevresindeki insanların kendisiyle gurur duyduğunu ifade eden Unal, "Bu iş sosyal hayatımıza da önemli katkılar sağladı. Yeni insanlarla tanıştık. Hem maddi hem manevi anlamda çok etkisi oldu. Bu proje çok hoşuma gitti. Kendimle gurur duydum. Keşke bu proje daha önce başlasaydı diye düşündüm" diye konuştu. Engelli bireylerin eve kapanmak yerine bu projelerden faydalanarak çalışabileceklerini ve etrafındaki insanlara örnek olabileceklerini söyleyen Unal, çalışarak hem aile bütçesine katkı sağlayacaklarını hem de özgüven kazanacaklarını sözlerine ekledi.



Bir yıldır simit arabası ile satış yapan bir çocuk annesi 22 yıllık evli bedensel engelli Özcan Öz (40) ise, projeden önce ev oturduğunu söyledi. Öz, çalışmaya başladığında simit satan bir kadını insanların hayretle karşıladığını ancak daha sonra böyle bir iş yaptığı için tebrik ettiklerini dile getirdi. Bu proje sayesinde insanlarla sosyal olarak iletişiminin daha çok arttığını, büyük bir çevre edindiğini kaydeden Öz şunları söyledi:



"Bu iş sayesinde insanlarla iletişimim arttı, geliyorlar çayımı içiyorlar, sohbet ediyoruz. İş ayrımı yapmadan kendi paramı kazandığım için takdir ediyorlar. Bu iş sayesinde yaşam kalitem daha da arttı, çalışmakla çalışmamak arasındaki farkı gördüm. Buradan kazandığım para ile kızımı okutuyorum, eşime katkı sağlamış oluyorum. Engelli bireyler kendilerine yönelik yapılan projelere başvurarak iş hayatına atılmalıdır. Kendileri için çalışsınlar, çünkü çalışınca insan kendisini daha dinç hissediyor ve psikolojik olarak da rahatlatıyor. Ben diğer arkadaşların da yapabileceklerine inanıyorum."



Büyükşehir Belediyesi'nin her konuda kendilerine yardımcı olduğunun altını çizen Öz, sözlerini şöyle tamamladı:



"İlk etapta bazı sorunlar yaşadık ama sağ olsunlar Büyükşehir Belediyesi sorunumuzu hallettiler. Sıkıntımız olduğu zaman hemen arıyoruz, gelip hallediyorlar, aynı zamanda denetleme de yapıyorlar.Bu proje çok farklı bir proje oldu ve çok da güzel şeyler ortaya çıktı. Birçok insan bu projeden ekmek parasını kazanıyor. Engelli arkadaşlarım projeden çok memnun. Yapılan hizmetlerden hepimiz çok memnunuz, teşekkür ederiz."