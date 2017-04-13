Mersin'de Engelli Bireyler Oy Kullanmaya Hazır

MERSİN'de görme engelli seçmenlerin seçimlerde yardım almadan oy kullanmaları için hazırlanan 'Erişilebilir Oy Pusulası', görme engelli dernek başkanlarına ve üyelerine tanıtıldı.



Mersin Büyükşehir Belediyesi Engelliler Dairesi Başkanlığı Eğitim Salonu'nda yapılan eğitimde, görme engelli bireylerin özgür iradeleriyle ve kimsenin yardımı olmadan oy kullanabilmeleri için hazırlanan şablon şeklindeki oy pusulası anlatıldı. Engelli bireylerin oy kullanırken yaşadığı olumsuzlukları en aza indirmek için düzenlenen ve ilk defa yapılan eğitimde, engellilerin oy kullanırken yaşadığı olumsuzluklara dikkat çekilirken, engelli bireylere oy şablonu tanıtılarak, oy kullanımı sırasında dikkat edilmesi gereken noktalar anlatıldı.



Engelsiz Erişim Derneği tarafından, görme engelli seçmenlerin tek başına oy kullanması için Yüksek Seçim Kurulu'na yapılan başvuru sonrası, 16 Nisan'da gerçekleştirilecek referandum da, isteyen görme engellilerin tek başlarına ve erişilebilir biçimde oy kullanabilmeleri amacıyla, referandum da kullanılacak oy pusulası ebatlarında 'Erişilebilir Oy Pusulası' adlı bir şablon hazırlandı. Oy pusulası bu şablonun içine konulduğu zaman sol taraftaki boşluk evet, sağ taraftaki boşluk hayır tercihinin kullanımına uygun olacak şekilde hazırlandı.



Türkiye Görme Engelliler Federasyonu yöneticisi ve Mersin Kent Konseyi Engelliler Meclis Başkanı Dursun Arslan, "Ben de görme engelliyim ve bugüne kadar görme engelliler birinin eşliğinde oy kullanmaya gidiyordu. Bu uygulama bizlere özgürlük getirecek. Kendi başımıza gidip herhangi birine bağlı olmadan oy kullanabileceğiz. Türkiye'de ilk olarak Engelliler Dairesi Başkanlığı'nı kuran Büyükşehir Belediyesi, yine bir ilki yaptı ve bu uygulamayı engellilere tanıttı" dedi.



Bu etkinlik sayesinde özgüven kazandıklarını ifade eden Görme Engelliler Derneği Mersin Şubesi Başkanı Gülseren Keş, "Önceden ailemizle gidiyorduk. Fikirler farklı olunca tedirgin oluyordum. Ama şimdi kendi kendime gidip oy kullanabilirim. Kendime güvenim geldi" diye konuştu.



Daha önce oy kullanırken zorlandığını ve yardım almadan oy kullanamadığını kaydeden görme engelli Fikri İzra, "Biz oy kullanırken çok zorlanıyorduk. Mutlaka yanımızda birisinin olması gerekiyordu. Ben oy kullanmaya eşimle, kızımla ya da oğlumla gidiyordum. Ama bu etkinlik oyumu nasıl kullanacağımı anlamam açısından çok iyi oldu. Kimseye gerek kalmadan gidip oyumu kullanabilirim"dedi.



Referandumda oy kullanmak isteyen engelliler, Engelsiz Erişim Derneği ile irtibata geçerek, Mersin'e 200 adet getirilen şablonlardan Türkiye Görme Engelliler Derneği Mersin Şubesi ve Mersin Görme Engelliler Spor Kulübü'nden ücretsiz olarak alabilecek.



- Mersin