Mersin'de Elektrik Kesintisi

Mersin'in Akdeniz, Anamur, Silifke, Tarsus, Toroslar ve Yenişehir ilçelerinde cumartesi günü elektrik kesintisi uygulanacağı bildirildi.



Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş'den yapılan yazılı açıklamaya göre, 5 Şubat Cumartesi günü, Akdeniz ilçesi Karacailyas Mahallesi Karacailyas Kavşağı ile Kola Kavşağı Arası ve Kürkçü Yolu mevkisine 08: 30-15: 30 saatleri arasında, Anamur ilçesi Çarıklar Mahallesine 09: 00-17: 00 saatleri arasında, Silifke ilçesi Taşucu Mahallesi, Bolacalıkoyuncu Mahallesi, Gülümpaşalı Mahallesi ve Burunucu Mahallesine 12: 00-14: 00 saatleri arasında elektrik verilemeyecek.



Tarsus ilçesi Yenice Mahallesi, Arıklı Mahallesi, Günyurdu Mahallesi, Avadan Mahallesi, Özlüce Mahallesi, Topçu Mahallesi, Tepeçaylak Mahallesi, Günyurdu Mahallesi, Kütüklü Mahallesi, Kanberhüyüğü Mahallesi, Esenler Mahallesi, Konaklar Mahallesi, Yüksek Mahallesi, Hacıbozan Mahallesi, Kocaköy Mahallesi, Nemiroğlu Mahalllesi, Ballıca Mahallesi, Mahmutağa Mahallesi, Tekeliören Mahallesi, Yunusoğlu Mahallesi, Camilimanda Mahallesi, Karayayla Mahallesi, Muratlı Mahallesi, Baltalı Mahallesi, Kargılı Mahallesi, Karsavran Mahallesi, Verimli Mahallesi, Simithacılı Mahallesi, Karaçerçili Mahallesi, Çiçekli Mahallesi, Çağbaşı Mahallesi ve Yaramış Mahallesine 09: 00-13: 00 saatleri arasında enerji verilemeyecek.



Toroslar ilçesi Yalınayak Mahallesi Hurdacılar Sitesine 09: 00-16: 30 saatleri arasında, Yenişehir ilçesi Barbaros Mahallesi 2106 Sokak, 2123 Sokak, 2129 Sokak, 2156 Sokak ve 2127 Sokak 08: 30-16: 30 saatleri arasında elektriksiz kalacak. - MERSİN