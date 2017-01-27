Mersin'de Elektrik Kesintisi

Mersin'in Erdemli ilçesinde pazar günü elektrik kesintisi uygulanacağı bildirildi.



Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş'den yapılan yazılı açıklamaya göre, 29 Ocak Pazar günü, Erdemli ilçesi Alata Mahallesi Necip Fazıl Caddesi, Şehit Yüksel Ulak Caddesi, Menekşe Caddesi, Mevlana Caddesi ve Mimar Sinan Caddesi ile Kardelen Sokağa, Aydınlar Mahallesi, Güzeloluk Mahallesi, Sorgun Mahallesi, Hacıalanı Mahallesi, Güneyli Mahallesi, Harfilli Mahallesi, Toros Mahallesi, Tozlu Mahallesi, Çerçili Mahallesi, Fakılı Mahallesi, Koramşalı Mahallesi, Sarıkaya Mahallesi ve Kuşluca Mahallesine 09: 00-13: 00 saatleri arasında enerji verilemeyecek. - MERSİN