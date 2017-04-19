Mersin'de Duayen Gazeteci Tankut Tufan Vefat Etti

MERSİN basınının duayen isimlerinden gazeteci 77 yaşındaki Tankut Tufan vefat etti.



Mersin'de yayılanan yerel Sonhaber Gazetesi'nin sahibi Tankut Tufan, bir süredir tedavi gördüğü Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde fenalaştı. Yoğun Bakım Ünitesi'ne alınan Tankut Tufan, sabaha karşı yaşama veda etti.



Uzun yıllar Mersin Gazeteciler Cemiyeti Başkanlığı da yapan Tankut Tufan'ın ölümü ailesi ve meslektaşlarını üzüntüye boğdu. Duayen gazeteci Tankut Tufan'ın cenazesi, yarın öğle vakti Muğdat Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.



- Mersin