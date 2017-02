Mersin'de Dört Mevsim

DOĞU Akdeniz'in turizm cenneti Mersin'in değişik coğrafyasında 4 mevsim birden yaşanıyor.



Türkiye'nin dört bir yanı kara kışa teslim olurken, Mersin bahardan kalma günler yaşıyor. Hafta sonuna kadar en düşük 5 en yüksek 17 derece sıcaklığın yaşanacağı kentte, yarıyıl tatili ve güneşli havayı fırsat bilenler kendilerini sahile ve 30 dakikalık yolculuk ile Torosların yüksek kesimlerine atıyor. Özellikle kentin turizm mekanlarına akın edenler, kumsalda yürüyerek sıcak havanın tadını çıkartın çocuklar da oyunlar oynuyor. Gençler ise cep telefonları ile görüntü, fotoğraf ve öz çekimler yaparak güzel havayı ölümsüzleştirmenin keyfini çıkartıyor. Torosların yüksek kesimlerine çıkanlar ise karda eğleniyor. Beyaz örtüde eğlenmeye gidenler kardan adam yapıp bol bol kartopu oynuyor. Silifke İlçesi'ne yaklaşık 30 kilometre uzaklıkta bulunan Olba Antik Kenti kalıntıları da fotoğrafçıların uğrak adresi oldu. Kar altındaki antik kenti görüntüleyen fotoğrafçılar, ortaya çıkarttıkları çalışmaları sosyal medya hesaplarında paylaşarak bölgenin tanıtımına katkı veriyor.



Kentte uzun yıllar çektiği fotoğraflarla bölgenin tanıtımına büyük bir katkı veren Selami Türk, Olba Antik Kenti'nin Türkiye'deki birçok antik kentte daha görkemli olduğunu anlattı. Sezin Gökgün ise, Mersin'in tarihi yerlerinin çok güzel ve kıymetli olduğunu ifade etti.



Diğer ziyaretçiler ise, bölgede 1800 yıllık tapınağın olmasına rağmen kimse tarafından bilinmediğine dikkat çekerek, kentteki birçok insanın Mersin'deki tarihi yapılardan haberinin olmamasına üzüldüklerini dile getirdi. - Mersin