Mersin'de Dere Yatakları Denize Kadar Açılacak

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, ilçe belediye başkanları ve kurum yöneticilerinin katılımıyla gerçekleştirilen 1/5000 ölçekli nazım imar planı bilgilendirme ve değerlendirme toplantısına katıldı. Toplantıda dere yataklarının denize kadar açılması kararı alındı.



Mersin Büyükşehir Belediyesi Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen toplantıya Başkan Kocamaz'ın yanı sıra Toroslar Belediye Başkanı Hamit Tuna, Yenişehir Belediye Başkanı İbrahim Genç, Akdeniz Belediye Başkanı Hamdi Bilge Aktaş, Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, firma yetkilileri ve kurumların idari ve teknik kadro yöneticileri katıldı. Toplantıda Promer Planlama tarafından Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı ve ilçe belediye başkanlarına 1/5000 ölçekli ilave ve revizyon nazım imar planı ile ilgili hazırlanan plan taslakları üzerine bir sunum yapıldı. Toplantıda ayrıca yaşanabilecek bir sel felaketi halinde dere akslarının genişletilmesi, kaybolan dere yataklarının tekrar açık dere haline getirilmesi ve düzenlenmesi prensibi kararı alındı. Uzun süredir Mersin halkının beklediği, Toroslar, Yenişehir, Akdeniz ve Mezitli ilçelerinin 2035 yılına kadar olan projeksiyonunu, bölgesel nüfus yoğunluk kararlarını, ana ulaşım kararlarını, çeşitli yerleşme alanlarının gelişme, yön büyüklükleri ve nüfusa hizmet edecek kentsel donatı kararlarını kapsayan 1/5000 ölçekli ilave ve revizyon nazım imar planı ile ilgili 2 gün boyunca Mersin Büyükşehir Belediyesi Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen toplantıda ilçe belediye başkanları ile plan taslakları detaylı incelenip, görüş alışverişinde bulunuldu.



Bu plan kapsamında Mersin'in gelecekteki perspektifi şekillendirilmeye çalışılırken aynı zamanda sel ve deprem gibi doğa olaylarının afete dönüşmemesi için dere yataklarının açık hale getirilmesi ve çevrelerinin yapılaşmaya konu olmayacak açık koridorlar olarak planlanması konusunda yapılacak hazırlıklarla ilgili daha radikal kararlar alınması konusunda görüş alışverişi ve değerlendirme yapıldı. Büyükşehir Belediye Meclisi 10 Ekim 2016 tarihinde yapılan ve Mersin'in idari sınırları kapsamında Mersin ilinin alt ölçekli planlarını koordine edecek, arazi kullanım kararlarını bir stratejik yaklaşım içinde kurgulayacak, Mersin'in küresel, ülkesel ve bölgesel düzeyde potansiyellerini geliştirerek geleceğe taşıyacak, doğal ve kültürel değerlerini sürdürülebilir araçlar ve yöntemlerle koruyup geliştirecek, kontrolsüz göç ve hızlı kentleşme problemlerinin yarattığı ekonomik sorunlara çözüm getirecek, doğal varlıklar ve yenilenebilir enerji konularında sürdürülebilir bir ekolojik yaklaşım benimseyecek şekilde kentsel gelişmenin yönlendirilmesi konularını kapsayan 1/100 bin ölçekli Mersin İl Çevre Düzeni Planı içerisinde yer alan dere akslarının genişletilmesi ve açık hale getirilmesi kararı oy birliği ile kabul edilmişti.



1/5000 ölçekli ilave ve revizyon nazım imar planı ile yerleşik alanlar etrafında bulunan dere akslarının genişletilip denize kadar açılması planlanıyor. Bu plan ile dere aksları sorunu çözülüp, olası sel durumunda taşkınların önlenmesi sağlanacak.1/5000 ölçekli ilave ve revizyon nazım imar planı, ilçe belediye başkanlarının öneri ve görüşleri alındıktan sonra Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi'nin onayına sunulacak. - MERSİN