Mersin'in Tarsus ilçesinde, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kent merkezinde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon düzenlendi.
Operasyonda, örgüte üye oldukları iddia edilen 4 zanlı yakalandı.
Gözaltına alınan zanlılar, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.
Mersin'de Deaş Operasyonu
Mersin'in Tarsus ilçesinde, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.
Mersin'in Tarsus ilçesinde, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.