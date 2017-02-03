Mersin'de Deaş Operasyonu

Mersin'in Tarsus ilçesinde, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.

Mersin'de Deaş Operasyonu

Mersin'in Tarsus ilçesinde, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kent merkezinde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda, örgüte üye oldukları iddia edilen 4 zanlı yakalandı.

Gözaltına alınan zanlılar, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

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Tarsus, Mersin, Sağlık, Terör