Mersin'de Daeş Operasyonu: 11 Gözaltı

MERSİN'de DAEŞ terör örgütüne yönelik olarak yapılan operasyonda 11 kişi gözaltına alındı.



Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre, kentte DAEŞ terör örgütüne yönelik operasyon yapıldığı bildirildi. Operasyonda 11 kişi yakalanarak gözaltına alınırken şüphelilerin Suriye'deki çatışma bölgelerinde faaliyet gösteren DAEŞ terör örgütüne eleman temin etmek, radikal gruplarla ilişkide bulunmak suçlaması ile hakim karşısına çıkartıldı. Şüphelilerden A.A., R.E., M.M., E.E. tutuklanırken, Z.B., A.T., A.A.A., A.E., S.A.M., A.J.A. ve, R.A. adli kontrol koşulu ileserbest bırakıldı. - Mersin