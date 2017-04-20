Mersin'de Çocuklara Özel Festival

Mersin Büyükşehir Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramında, "1. Mersin Çocuk Festivali"ni düzenleyecek.



Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, 22-23 Nisan tarihlerinde CNR EXPO fuar alanında yapılacak festivalde çocuklar için zeka oyunları, müzikaller, söyleşiler, tiyatro oyunları, şişme oyun parkları ve renkli gösteriler ile 23 Nisan coşkuyla kutlanacak.



Çocukların doyasıya eğlenebilmesine imkan verecek festivalde, aileler de unutulmadı.



Festivalde alanlarında uzman pedagoglar tarafından ailelere, çocuk ve ergenin psikolojisi, psikososyal, bilişsel ve duygusal gelişimi hakkında bilgi verilecek.



Dans Grubu, maskot ekibi, sirk korteji, yüz boyama, şişme balon ve eğlence parkuru gibi renkli aktiviteleri içerisinde barındıracak olan festivalde çocuklar unutulmaz bir gün yaşayacak.



Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, yaptığı açıklamada, çocuklara yönelik gerçekleştirdikleri örnek projeler, politikalar, programlar ve mekanlarla Mersin'in çocuk dostu kentler arasında yerini almasını sağladıklarını belirtti.



22-23 Nisan tarihlerinde saat 10.00'da başlayıp 22.00'de sona erecek olan 1. Mersin Çocuk Festivali süresince tüm etkinlikler ücretsiz olarak Mersinlilerle buluşturulacak.