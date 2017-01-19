Mersin'de Cinayet ve İntihar

Mersin'in Mut ilçesinde bir kişi, tartıştığı dünürünü av tüfeğiyle öldürdükten sonra intihar etti.



Alınan bilgiye göre, Geçimli Mahallesi'nde karşılaşan Adnan A. (50) ile dünürü Hüseyin Kaya (57) arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışma üzerine Adnan A. yanındaki av tüfeğiyle Kaya'yı vurarak öldürdü.



Olay yerinden uzaklaşan zanlı bir süre sonra aynı silahla intihar etti.



Çevredekilerin ihbarına üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri yaptıkları incelemenin ardından cenazeleri Mut Devlet Hastanesi morguna kaldırdı.