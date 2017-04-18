Mersin'de Çiftçiye Küçükbaş Hayvan Desteği

MERSİN Büyükşehir Belediyesi tarafından 'Mersin'de Kıl Keçisi Islahı Projesi' kapsamında 237 üreticiye toplam 910 adet damızlık teke dağıtıldı.



Merkez Akdeniz İlçesi'ne bağlı Yaka Köy'deki dağıtım törenine Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, Tarsus Belediye Başkanı Şevket Can, Ziraat Odası Başkanı Cengiz Gökçel, Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mehmet Akdoğan, Veteriner Hekimleri Oda Başkanı Bektaş Şenay, muhtarlar ile çok sayıda üretici katıldı.



Törende konuşan Başkan Kocamaz, karşılaştıkları pek çok zorluğa rağmen Yörük-Türkmen geleneğini inançla sürdüren ve geçimlerini hayvancılıkla sağlayan üreticilere destek olduklarını söyledi. Kocamaz, bu konudaki çalışmaları hakkında şu bilgileri verdi:



"Tarım konusundaki bilinçlendirme çalışmalarımızı, hayvancılık alanında da yaygınlaştırarak genişletmeyi hedefliyoruz. Hayvan üreticilerimizin istedikleri seviyede verim alabilmeleri için gerekli faktörlerden biri de melezleme, doğru seleksiyon uygulamasıdır. İşte bizlerin bugün burada toplanmamızın nedeni de bu konudur. Bu dağıtım yürüttüğümüz Kıl Keçisi Islah Projesi kapsamında damızlık kıl keçisi tekesi dağıtımı, tam da bu noktada önem kazanmaktadır."



Türkiye'nin farklı bölgelerine uyum sağlamış, çoğunluğu kıl keçisi olmak üzere yerli keçi ırkları bulunduğunu anlatan Kocamaz, "Mersin'deki kıl keçisi ırkının bozulma riskini ortadan kaldırabilmek için kan değişimi amacıyla üreticilerimize damızlık teke desteği sağlanması önem taşımaktadır" diye konuştu.



Daha sonra üreticilere damızlık tekeler teslim edildi. - Mersin