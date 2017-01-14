Mersin'de CHP Gençlik Kolları Üyelerinin Gözaltına Alınması

Mersin'in Silifke ilçesinde yazılan duvar yazıları nedeniyle gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen CHP Mersin Gençlik Kolları üyesi 4 kişi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Silifke ilçesinde yazılan duvar yazılarıyla "Cumhurbaşkanına hakaret", "kamu malına zarar verme" ve "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlarını işledikleri iddiasıyla bugün gözaltına alınan CHP Mersin İl Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı Durul Üşenmez, Silifke CHP Gençlik Kolları Başkanı Uğur Korkmaz, ilçe gençlik kolları üyesi Doğukan Tömbül ve Oğuzhan Şahin'in emniyetteki işlemleri tamamlandı.



Daha sonra adliyeye götürülen şüpheliler savcılık sorgusunun ardından "kamu malına zarar verme" ve "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan mahkemeye sevk edildi. Şüpheliler hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan takipsizlik kararı verildi.



Dört şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.