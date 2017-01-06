Mersin'de Cezaevi Firarisi Yakalandı

Mersin'in Tarsus ilçesinde, üzerinde kimlik bulunmayan cezaevi firarisi yakalandı.



Alınan bilgiye göre, Jandarma ekipleri Çamtepe Mahallesi'nde durumundan şüphelendiği bir kişiye kimlik sordu.



Üzerinde kimlik bulunmayan kişinin Ali Pamuk olduğunu belirleyen ekipler, yaptıkları incelemede şahsın Bozüyük Açık Cezaevi'nden kaçtığını ve 8 yıl 9 ay cezasının bulunduğunu belirledi.



Pamuk, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.