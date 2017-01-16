Mersin'de Bylock Kullanan 18 Polis Tutuklandı

Mersin'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda örgütün kriptolu haberleşme programı 'ByLock' kullandıkları iddiasıyla gözaltına alınan 18 polis tutuklandı.



Edinilen bilgiye göre, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ'nün kriptolu haberleşme programı 'ByLock'u kullandıkları belirlenen 18 emniyet mensubu gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğündeki sorgularının ardından bu sabah adliyeye sevk edilen polislerin tamamı tutuklandı. - MERSİN