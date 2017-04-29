Mersin'de "Bylock" Kullanan 1 Emekli Komiser Tutuklandı
Mersin’in Mut ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında gözaltına alınan 1 emekli komiser tutuklandı.
Mersin'in Mut ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında gözaltına alınan 1 emekli komiser tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgütün şifreli haberleşme programı 'ByLock' kullandığı iddiasıyla gözaltına alınan emekli komiser İ.Y., Mut İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğündeki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. İ.Y. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, Silifke Cezaevine gönderildi. - MERSİN