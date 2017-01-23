Mersin'de Başarılı Polislere Belgeleri Verildi

İl Emniyet Müdürlüğünde görev yapan ve üstün başarı gösteren 20 polis memuruna başarı belgesi verildi.



İl Emniyet Müdürülüğünden yapılan açıklamaya göre, görevinde üstün başarı gösteren personellere İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, başarı belgelerini verdi.



Çevik Kuvvet ve Deniz Liman Şube müdürlüklerinde görev yapan 20 polis memuru, görevlerinde gösterdikleri gayret ve üstün başarılarından dolayı 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 122. maddesi doğrultusunda başarı belgesiyle ödüllendirildi.