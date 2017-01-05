Mersin'de Baraka Kardan Çöktü

Mersin'in Erdemli ilçesine bağlı Küçük Fındık Yaylası'nda bakkal dükkanı olarak kullanılan baraka, karın ağırlığına dayanamayarak çöktü.



Edinilen bilgiye göre, Küçük Fındık Yaylası'nda günlerdir devam eden kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Birçok evin çatısı çökerken, daha önceden bakkal olarak kullanılan tek katlı baraka da karın ağırlığına dayanamayıp çöktü. O sırada oradan geçmekte olan Ahmet Demiraslan isimli vatandaş, barakanın çökmesini telefonu ile görüntüledi. Kimsenin kullanmadığı yapıda herhangi bir can kaybı yaşanmadı. Bölgedeki çok sayıda evde de hasarlar oluştu. - MERSİN