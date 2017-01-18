Mersin'de 'Bakliyat Günü' Etkinliği

BİRLEŞMİŞ Milletler'in 2016 yılını Dünya Bakliyat Yılı ilan etmesi nedeniyle Mersin'de düzenlenen 'Bakliyat Günü' etkinliği ilgi gördü.



Mersin Ticaret Borsası ev sahipliğinde Hilton Otel'de yapılan etkinliği Vali Özdemir Çakacak, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Kadir Yıldız, Kanada Büyükelçisi Christopher John Cooter, Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, Uluslararası Bakliyat Konfederasyonu Başkanı Hüseyin Arslan, Mersin Ticaret Borsası Başkanı M. Abdullah Özdemir, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şerafettin Aşut, Uluslararası Bakliyat Konfederasyonu (GPC) Başkanı Hüseyin Arslan ile çok sayıda davetli katıldı. Konuklara bakliyat ürünlerinden yapılan 15 çeşit yemek ikram edildiği etkinlikte ilk olarak söz alan Ticaret Borsası Başkanı Özdemir, yüksek besin değeriyle sağlıklı beslenmeye katkısı olan bakliyatın, çağımızın en yaygın sağlık sorunlarından obezite, diyabet, kalp damar hastalıkları, sindirim sistemi kanserleri ve gıda alerjisi ile mücadele en güvenilir besin kaynakları arasında yer aldığını söyledi.



Dünya nüfusunun yüzde 10'unun açlıkla mücadele ettiğini belirten Özdemir, "1 milyarı aşkın kişi ise yetersiz beslenme nedeniyle sağlık sorunları yaşıyor. Yüksek besin değerinin yanında dayanıklı olması ve kolay muhafaza edilebilir olması nedeniyle bakliyat ürünleri, açlık ve beslenme sorunu olan bölgeler için adeta bir kurtarıcıdır. Dünya genelinde yapılan araştırmalar, bakliyat ürünlerinin gelir düzeyi fark etmeksizin her sofrada yer aldığını göstermektedir" dedi.



MERSİN SAYILI BAKLİYAT MERKEZİ



Mersin'in sadece dünyanın sayılı bakliyat merkezlerinden biri olduğunu ifade eden Özdemir, bakliyat ürünlerinin işlenmesine dayalı sanayinin yaklaşık yüzde 70'inin Mersin'de bulunduğunu hatırlattı. Ülkede bakliyat dış ticaretinin yüzde 85'inin Mersin üzerinden yapıldığını anlatan Özdemir, "Kentimizde 250 firma bu sektörde çalışmaktadır. Ülkemizin bakliyat üretimi kan kaybediyor. Dünya genelinde bakliyat üretimi yüzde 40 artarken, aynı dönemde Türkiye'de bakliyat üretimi yüzde 40 azaldı. Bu dönemde gerek dünya bakliyat üretiminde, gerekse bakliyat dış ticaretinde sahip olduğumuz belirleyici konumu kaybettik. Sonuç olarak bakliyatta ithalata bağımlı hale geldik. Taşıma suyla değirmen ne kadar döner göreceğiz" diye konuştu.



BAKLİYAT ARTIK ÖKSÜZ DEĞİL



Uluslararası Bakliyat Federasyonu Başkanı Arslan ise dünyada bakliyat araştırma geliştirme çalışmalarına 177 milyon dolarlık bütçe ayrıldığını kaydederek şöyle devam etti:



"Sadece mısır araştırma geliştirmesi için bunun 10 katı bütçe ayrılıyor. Bunun sonucunda ne oldu? Son 50 yılda bütün dünyada bakliyatın artış hızı ortalama yüzde 1'dir. Yani 50 yılda yüzde 56'lık artış sağlandı bakliyatta. Fakat bunun yanı sıra mısırda üretim bunun 8 katı, soyada 16 katı, buğdayda 6 katı. Bakliyat tarımın öksüz çocuğuydu, biz buna sahip çıktık, bakliyat artık öksüz değil. Dünyada üretilen gıdaların üçte biri kayıp ve israf halinde tüketilmektedir. Dünyada 1.6 milyar ton gıda israf ediliyor. Milyarlarca dolar etrafa saçılıyor. Bizim karşılaştığımız sorunlardan biri de, mesela bir fasulye konservesi alıyorsunuz, üzerinde son kullanma tarihi yazıyor. Halbuki içinde et yoksa son kullanma tarihi denen bir şey olamaz. Sadece tavsiye edilen tüketim tarihi olur. Dünyada birçok ülke artık tavsiye edilen tüketim tarihi yazıyor. Bakliyatın son kullanma tarihi olmaz. Gelecek 40 yılda üretmemiz gereken, geçmiş 10 bin yılda ürettiğimiz gıdadan daha fazla. Bunu unutmamamız lazım. İsrafı önlemekten ve daha çok üretmekten başka çaremiz yok."



Etkinliğine katılan Kanada'nın Ankara Büyükelçisi Cooter da 2016 yılının Dünya Bakliyat Yılı edilmesinin, dünyanın önde gelen bakliyat üreticileri olan Kanada ve Türkiye açısından avantajlar oluşturduğuna dikkat çekti.



Vali Çakacak da, bakliyat ticaretinin Mersin'deki en önemli sektörlerin başında geldiğine işaret ederek, Türkiye'nin bakliyat işleyen tesislerinin yüzde 70'inin kentte olmasının ekonomiye ve istihdama olan katkısını da gözler önüne serdiğini sözlerine ekledi.



- Mersin