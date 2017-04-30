Mersin'de 'Al Götür, Oku Getir' Projesi

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kütüphanesi, çocuklara ve gençlere okuma alışkanlığı kazandırabilmek, onların kitaba olan erişimlerini kolaylaştırmak ve vatandaşların üye olmadan da kütüphaneden faydalanabilmelerini sağlamak amacıyla, 'Al götür, oku getir' projesini hizmete sundu.



Kütüphane kullanıcılarının artık üye olma zorunluluğu bulunmadan, kütüphanedeki kitaplardan faydalanabilmelerini amaçlayan Mersin Büyükşehir Belediyesi Kütüphanesi, okuyucuların 'Al götür, oku getir' projesi kapsamında oluşturulan raflardan diledikleri kitabı alarak evlerine götürüp, okuduktan sonra tekrar getirebilmelerinin önünü açıyor.



Kütüphaneden faydalanmak isteyen kullanıcıların ödünç kitap sistemi ile kitap alacakları zaman kütüphaneye üye olma zorunlulukları bulunurken, bu proje sayesinde, vatandaşlar artık üye olmadan da kütüphanedeki kitaplardan gönül rahatlığıyla faydalanabiliyor.



Proje kapsamında oluşturulan raflarda daha çok Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin bastırmış olduğu, Mersin'in tarihini, turizmini, kültürünü ve diğer bütün yönlerini anlatan kitaplar bulunurken, aynı zamanda sanat tarzında kitaplar, süreli yayınlar, dergiler, günlük ve haftalık gazeteler ile birbirinden ünlü yazarların romanları, hikayeleri yer alıyor.



Proje kapsamında oluşturulan raflardan vatandaşlar faydalanabilirlerken, bunun yanı sıra kütüphaneye katkı sağlamak amacıyla bağış yapmak isteyen vatandaşlardan bağışlar da kabul ediliyor.



Kongre ve Sergi Sarayında Mersinli vatandaşlara hizmet veren kütüphane, pazar günü hariç haftanın diğer bütün günleri sabah saat 08.30 ile akşam saat 18.00 arasında okuyucularına hizmet veriyor. - MERSİN