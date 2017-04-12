Mersin'de AK Parti'li Gruba Yapılan Taşlı Saldırı

Mersin'in Tarsus ilçesinde önceki gün halk oylaması için çalışma yapan, aralarında AK Parti Mersin Milletvekili Hacı Özkan'ın da olduğu partililere taşlı saldırıda bulunulmasıyla ilgili gözaltına alınan zanlı tutuklandı.



Alınan bilgiye göre, olayla ilgili Tarsus Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan M.D'nin Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.



Sağlık kontrolünden sonra adliyeye götürülen şüpheli, sevk edildiği Tarsus 2. Sulh Ceza Hakimliğince "zorla bir siyasi partinin faaliyetini engellemek" suçundan tutuklandı.



Bu arada olaya karıştığı tespit edilen bazı şüphelilerin de yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.



Mersin'in Tarsus ilçesinde 10 Nisan'da halk oylaması için çalışma yapan, aralarında AK Parti Mersin Milletvekili Hacı Özkan'ın da yer aldığı partililere, bir grubun taşlı saldırıda bulunması sonucu 5 kişi hafif yaralanmıştı.