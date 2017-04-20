Mersin'de 66 Kilo Esrar, 4 Gözaltı

MERSİN'de durdurulan araçta yapılan aramada 66 kilo esrar ele geçirilirken, 4 kişi gözaltına alındı.



Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Doğu illerinden temin edilen uyuşturucunun Mersin'e getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti. Bu kapsamda çalışma başlatan ekipler, şüphelilerin öncü ve artçı şeklinde iki araçla kentte giriş yapacakları bilgisine ulaştı. Serbest Bölge otoyol gişelerinde denetleme noktası kurulurken, diğer ekipler de otobanda belirlenen araçları takibe aldı. Takip edilen araçlar, kontrol noktasında kıskaca alınarak durduruldu. Narkotik köpeğinin de katıldığı aramada 23 paket halinde 66 kilo esrar geçirildi. Otomobillerde bulunan 4 kişi gözaltına alındı. - Mersin