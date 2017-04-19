Mersin'de 5 Kilo 800 Gram Esrar Ele Geçirildi

Mersin'de araç ve ev kiralama yöntemi ile uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 4 kişi, 5 kilo 800 gram esrar ile birlikte yakalandı.



Mersin Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, araç ve ev kiralama yöntemi ile piyasaya uyuşturucu madde sürdüğü tespit edilen S.E. adlı şahsı takibe alan Yenişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, zanlıyı Mersin Tren Garı önünde aracıyla bekleme yaptığı sırada yakaladı. Araçta yapılan aramada 5 kilo 800 gram esrar ele geçiren polis, devam eden çalışmada B.O., F.O. ve C.K. adlı şahısları da yakalayarak gözaltına aldı.



Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi. - MERSİN