Mersin'de 3 ayda uyuşturucudan 15 tutuklama
MERSİN'de son 3 ayda uyuşturucu ticareti yapan sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 15 kişi tutukandı.
Mersin Emniyet Müdürlüğü'nün açıklamasına göre, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan sokak satıcılarına yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde üç aylık planlı çalışma yapıldı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik timlerinin çalışmasına Özel Harekat Polisi de destek verdi. Sokak satıcılarının önceden belirlenen adreslerine yönelik operasyonlarda, 4 kilo 107 gram eroin, 2 kilo 20 gram metamfetamin, 85 adet ectasy tablet ele geçirildi.
Gözaltına alınan 22 zanlıdan 7'si adli kontrolle serbest kalırken, 15'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Mersin'de 3 Ayda Uyuşturucudan 15 Tutuklama
Mersin'de 3 ayda uyuşturucudan 15 tutuklamaMERSİN'de son 3 ayda uyuşturucu ticareti yapan sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 15 kişi tutukandı.
Mersin'de 3 ayda uyuşturucudan 15 tutuklama
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