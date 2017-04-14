Mersin'de 27 FETÖ şüphelisi adliyede



MERSİN'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında gözaltına alınan 27 şüpheli adliyeye sevk edildi.



Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında örgütün şifreli haberleşme programı Bylock kullandıkları belirlenen zanlıların yakalanması için çalışma başlatıldı. Aralarında örgütün İl ablası olduğu iddia edilen A.A.'nın da olduğu 27 şüpheli gözaltına alındı.



Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde sorguları tamamlanan zanlılar, sabah sağlık kontrolünden geçirilmelerinin ardından geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye götürüldü.